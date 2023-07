Lavori dell’Aula: rischio scontro tra schieramenti   

Maggioranza riunita oggi in conferenza dei capigruppo per decidere come mandare avanti i lavori del Consiglio regionale. La riunione sarà poi allargata ai presidenti dei gruppi d’opposizione.Il rischio di uno scontro tra gli schieramenti è reale. Il presidente dell’Assemblea Michele Pais ha già fatto sapere che intende convocare l’Aula con all’ordine del giorno la prosecuzione della discussione generale sul collegato alla Finanziaria. La minoranza insiste perché prima siano esaminate le due mozioni (una del Pd a prima firma di Cesare Moriconi, l’altra di Progressisti, Rossoverdi e M5S a prima firma di Francesco Agus) che chiedono a Christian Solinas il ritiro della delibera del primo giugno che dà il via libera allo studio di fattibilità per la realizzazione di quattro nuovi ospedali nell’Isola. Le due mozioni erano all’ordine del giorno dell’ultima seduta sconvocata da Pais a causa di divergenze nel centrodestra (poi rientrate) sul tema.

