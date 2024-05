Lavori dell’Anas nella Statale 293 

Dopo l'ultimo intervento di messa in sicurezza, eseguito circa un anno fa sulla statale 293 che da Nuxis porta a Siliqua, l'Anas prosegue con i lavori di messa in sicurezza delle strade. È dei giorni scorsi l'avvio di smantellamento e ripristino del manto stradale, che coinvolge un percorso di 16 chilometri. L’Anas, attraverso una ditta appaltatrice, ha ripreso i lavori che, oltre alla pavimentazione stradale, prevedono anche il rifacimento della segnaletica orizzontale. L’ammontare della spesa per gli interventi è di 1 milione e 250 mila euro. Salvo imprevisti, entro questa settimana, i lavori dovrebbero essere completati.

Si tratta di cantieri compresi in un più ampio intervento che riguarda, oltre la statale 293, anche le statali 130 e 126 per un investimento che complessivamente è di circa 4 milioni di euro. «Voglio ringraziare Anas che, dopo diversi solleciti, ha finalmente eseguito dei lavori importanti sulla strada che tutti gli automobilisti del basso Sulcis percorrono, spesso per recarsi a Cagliari o verso altri Comuni del campidano. Ora sarà fruibile con più sicurezza – dice il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri - Sarà sicuramente un bel biglietto da visita da offrire ai turisti che stanno arrivando».

