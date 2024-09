Lavori della metro, via le transenne  

Eliminate le transenne dal cantiere di viale Cimitero, più precisamente nel tratto tra la discesa di via De Gioannis e la nuova fermata di piazza San Cosimo. Un segnale positivo per i lavori in corso relativi alla realizzazione dei binari della linea 3 della metropolitana leggera, che una volta ultimata collegherà piazza Matteotti a Monserrato.

“Alle strade piace cambiare”: e questo i cagliaritani ormai lo sanno bene. La zona è stata riaperta, esclusivamente per il passaggio dei pedoni che potranno accedere direttamente ai campi sportivi dell'Ossigeno e alle altre strutture che si affacciano sulla via, transitando sui marciapiedi e sugli attraversamenti pedonali. Il traffico non cambia. Restano i cartelli di divieto sul segmento di strada che dall'inizio di via Dante, al lato del Tribunale dei Minori, conduce fino a piazza della Repubblica. Mentre i lavori finalmente proseguono spediti anche in viale Diaz.

