Lavori della metro, oggi chiude viale Diaz 

Da oggi scatta una nuova rivoluzione nel traffico in centro a causa di un altro cantiere legato ai lavori della metropolitana leggera. Sino al 13 agosto 2026 è prevista la chiusura di viale Diaz (direzione via Roma), tra piazza Donatori Di Sangue e intersezione con la via Sonnino. L’ordinanza è firmata dalla dirigente del Servizio mobilità Luisa Cocco e di fatto chiude il lato del parcheggio tra il palazzo Cis e il Banco di Sardegna. Le auto in entrata e in uscita dovranno obbligatoriamente immettersi in viale Bonaria.

Il cambiamento si spera non incida più di tanto nel già caotico traffico cittadino.

Il tratto di strada tra piazza Donatori di Sangue e via Sonnino era utilizzato esclusivamente da chi usciva dal parcheggio, essendo chiuso da tempo il tratto di viale Diaz che va all’incrocio con viale Cimitero.

La chiusura del tratto di viale Diaz è stata chiesta dalla società romana Salcef che sta eseguendo i lavori «per consentire il rifacimento della rete fognaria parallela ai binari della linea metro». Si tratta di una tubatura di Abbanoa che interferisce con lo scavo in programma per la realizzazione del tracciato.

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