Lavori della metro, la viabilità è un rebus 

Nessuno si sorprenderà se da lunedì sarà come se tutti arrivassero da fuori Cagliari. Il disorientamento davanti a ogni incrocio in zona viale Diaz, per chi lo attraverserà in auto, sarà quello. Dalla prossima settimana, infatti, cambia ancora la viabilità nella zona per i lavori della metropolitana leggera: fino a maggio del prossimo anno, viale Diaz, via Stazione Vecchia, via Sonnino, viale Bonaria subiranno subiranno importanti modifiche. «L’amministrazione comunale ha chiesto ad Arst un impegno concreto sul rispetto dei tempi di realizzazione delle opere in corso. Con l’apertura del cantiere nell’ultimo tratto di viale Diaz, si procederà rapidamente al completamento dei lavori in viale Bonaria e a seguire verranno realizzate delle rotatorie provvisorie», spiega l’assessore alla viabilità Yuri Marcialis. «Siamo consapevoli dei disagi che questi interventi comportano e chiediamo un po’ di pazienza: si tratta di opere necessarie che miglioreranno i servizi di mobilità della città. L’amministrazione segue con attenzione l’andamento dei cantieri, in capo ad altri enti, e sta facendo tutto il possibile per ridurre i disagi al minimo», aggiunge.

Cosa cambia

In viale Diaz, il tratto compreso tra via Stazione Vecchia e via Pirastu, la carreggiata subirà un restringimento in entrambi i sensi marcia, con una corsia per senso di marcia. Con la carreggiata ristretta, è fatto salvo inoltre il divieto di sosta h24, con rimozione forzata, in entrambi i sensi marcia e il limite di velocità di 30 chilometro all’ora. Resterà aperta alla circolazione l'intersezione tra viale Diaz e via Sonnino. A ancora: chi percorrerà viale Diaz in direzione Poetto non potrà più girare a sinistra in via Stazione Vecchia ma potrà soltanto proseguire dritto verso la chiesa di Bonaria o svoltare a destra all’altezza di via Sonnino (svolta regolata dal semaforo). Sul senso di marcia opposto, direzione piazza Amendola (via Roma), resta la possibilità di proseguire diritto e a sinistra all'intersezione con via Sonnino, regolate dal semaforo. In via Sonnino, sulla semicarreggiata sinistra in direzione viale Diaz, all’incrocio con viale Bonaria, sarà consentito proseguire diritto e svoltare a sinistra in viale Bonaria. Questo perché, dopo quasi due anni, in viale Bonaria, nel tratto compreso tra via Sonnino e via Stazione Vecchia, verrà revocato (nel medesimo senso di marcia) verrà revocata la corsia riservata al passaggio degli autobus. Infine, ricorda il Comune in una nota, «per il transito in sicurezza dei pedoni, restano garantiti i percorsi pedonali».

I disagi

Per limitari i disagi, l’amministrazione ha già annunciato che sarà realizzate alcune rotatorie: una, salvo ripensamenti, sarà proprio in piazza Amendola dove confluisce il traffico di viale Diaz, via Sonnino, via XX Settembre, viale Regina Margherita e via Roma. Occorrerà qualche giorno per prendere le misure con le variazioni, occorrerà abituarsi perché il prossimo passo (quando?) sarà il cantiere che arriverà in via Roma. «Fino a pochi anni fa Cagliari era una città che si attraversava da una parte all'altra in 20 minuti. Negli ultimi 15 anni si sono portate avanti sulla base della filosofia green dettata da Bruxelles le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: restringimento di carreggiate, soppressione di parcheggi, realizzazione delle ciclabili e anche le principali arterie come Asse Mediano e via Roma sono congestionate», afferma Giuseppe Farris, consigliere di CiviCa 2024. «I tempi di percorrenza si allungano, i costi di trasporto crescono e anche l'incidentalità. E mentre il trasporto pubblico non è competitivo, il governo del traffico è all'insegna dell'improvvisazione, consentendo l’apertura di cantieri privi di coordinamento, continui di cambi di segnaletica, lasciando che a intervenire sui flussi di traffico siano i movieri delle ditte private»

