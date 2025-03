Lavori davanti al market, litigio tra sindaco e consigliera 

Scontro tra sindaco e capogruppo di opposizione per i meriti relativi alla sistemazione dell’ingresso di un supermercato. Ester Fadda ringrazia gli uffici del comune per aver provveduto a sistemare la strada dopo la sua segnalazione. Ignazio Locci risponde: «Capisco non vedesse l’ora di appuntarsi una stelletta nel petto, consigliera, ma devo dirle che ha fatto un buco (l’ennesimo) nell’acqua. infatti, non c’entra nulla il Comune di Sant’Antioco. L’ingresso del market è stato riparato dal gestore del supermercato. Sono sicuro che dietro ci sia buona fede e che la consigliera Fadda sia animata dai migliori propositi ma, nonostante gli anni di attivismo, ancora le mancano le basi». La risposta non si è fatta attendere. «Sono costretta a difendermi da un primo cittadino che fa il bullo nei miei confronti. Ho protocollato una richiesta di intervento dopo segnalazione dei cittadini - dice Ester Fadda - il post del sindaco con pesanti attacchi e offese nei miei confronti. Non mi pare il modo per rivolgersi a una consigliera che svolge il suo mandato in totale trasparenza e buona fede. Sono trattamenti che nessuno dovrebbe ricevere da un rappresentante delle istituzioni».

