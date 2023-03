Lavori da rifare, rabbia e accuse 

Davanti alla sua bottega i clienti che arrivavano da altri quartieri non si fermano più: non c’è lo spazio e neanche i parcheggi. «Siamo andanti in perdita del 50 per cento. Era tutto bloccato, addirittura io ho preso delle multe mentre scaricavo la merce, come se avessi avuto la possibilità di lasciare l’auto altrove. Abbiamo passato un’estate bruttissima e nessuno ci ha aiutato. Molti clienti hanno cambiato abitudini e in mezzo a questo degrado ovviamente non vengono. Se richiudono è perché ci vogliono portare alla rovina», aggiunge Puzzoni.

Il cantiere per la riqualificazione di una delle porte d’accesso alla città si è arenato, lasciando commercianti e residenti in balia di una strada dissestata, senza parcheggi e di vecchi problemi rimasti irrisolti. L’appalto ora riparte daccapo e i cittadini si dicono terrorizzati.

Un tempo strada ricca di vitalità e attività commerciali, oggi Sant’Avendrace è un quartiere arrabbiato e disilluso. I lavori nel viale - iniziati oltre un anno e mezzo fa con la promessa di tanto verde, piste ciclabili e spazi pedonali - sono fermi e chissà quando potranno ripartire.

La rabbia

Iter complicato

Dibattiti, referendum sul senso unico, confronti con commercianti e residenti, hanno tenuto banco per mesi, ma ora cittadini e commercianti vorrebbero «non vivere più in mezzo all’incuria e all’abbandono». Sono stanchi, delusi e arrabbiati.

«Se lasciano tutto così a questo punto è anche meglio. Il primo pezzo è stato fatto malissimo, quando piove l’acqua arriva dentro il negozio», afferma Loredana Ruani, titolare di un negozio di articoli sportivi, «ormai i danni li hanno fatti, ci hanno abbandonato senza parcheggi, ma con i topi e le blatte. Per mesi ho dovuto consegnare la merce di domenica, durante la settimana era impossibile tra ruspe e transenne. Ora l’idea che debbano rimettere mano a tutto ci terrorizza». All’inizio della strada, arrivando da fuori città, le transenne evidenziano i dislivelli nella pavimentazione appena fatta. La panchina e gli alberi previsti davanti alla fermata dell’autobus non sono stati mai messi.

Lavori malfatti

«Questa riqualificazione è nata con i migliori auspici, siamo in uno degli ingressi della città e siamo davanti a un pessimo biglietto da visita. Tutti promettono, ma siamo al punto di partenza», afferma una residente, Eleonora Putzolu.

«L’impresa che c’era ha rifatto un muretto addirittura otto volte. Quelle che sarebbero dovute essere aiuole, ogni tanto si ricordano di pulirle. L’acqua quando piove entra in negozio: insomma i problemi non solo non sono stati risolti, ma si sono accentuati. Sicuramente non avevamo bisogno di un grande marciapiede, senza parlare del progetto che è cambiato. Non meritiamo la stessa attenzione di viale Trieste?», si domanda Giorgio Zucca, titolare di un negozio di ottica.

Marco Fadda, che conosce il quartiere fin da bambino, è convinto ormai non funzioni più niente. «Il commercio è crollato, tutti stanno chiudendo: la pandemia, il caro bollette, i lavori sono stati la mazzata finale. Ho mandato tante Pec al Comune per avere un incontro, ma silenzio totale. Dopo sei mesi di sacrifici, restano solo una strada dissestata e un quartiere abbandonato».

