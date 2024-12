Lavori da finire: chiuse 2 strade 

Due strade ancora chiuse impediscono il transito dei veicoli. Succede in vico Garibaldi e via Antiogu Marras, a ridosso del supermercato Conad. Il tratto è transennato per via di alcune opere di urbanizzazione ancora mancanti. Il Comune ha già fatto la convenzione per rendere percorribili le strade, ma alla base mancano le opere di completamento della zona come il verde pubblico che i lottizzanti dovranno realizzare per aprire definitivamente alla circolazione. Al momento le strade sono luogo di abbandono di rifiuti di ogni genere. «Abbiamo già fatto la convenzione da tempo con i lottizzanti, accettando le loro proposte - dice il Sindaco Walter Cabasino - Solleciteremo i lavori per il verde pubblico, ma non sono opere né importanti né impattanti. Non appena sarà tutto in regola, faremo il collaudo definitivo e apriremo alla circolazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA