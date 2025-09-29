Lavori da finire, caccia ai soldi 

Oristano non cerca nuove strade, ma prova a completare quelle già imboccate. Alla vigilia della scadenza dei bandi regionali, l’Amministrazione comunale si affida a un ventaglio di richieste da oltre 4 milioni di euro, con l’obiettivo di chiudere cantieri rimasti in sospeso. È una partita che non promette sorprese, ma che potrebbe dare finalmente concretezza a progetti fermi da tempo.

La novità

L’unica novità è il Peba, Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, approvato nelle scorse settimane dal Consiglio comunale. Con questo strumento, Oristano diventa la terza città della Sardegna (dopo Alghero e Porto Torres) a dotarsi di un piano organico che mira a rendere più accessibili gli spazi. «È un risultato importante, che ci mette in una posizione privilegiata nei confronti della Regione», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Licheri, ricordando che il Comune conta di ottenere 300mila euro per dare attuazione alle prime misure previste.

Bici e circonvallazione

Tra i progetti più attesi c’è la pista ciclopedonale che da via Campanelli raggiungerà via Cairoli, per proseguire fino alla rotonda di viale Repubblica. «Con il finanziamento di un milione di euro possiamo realizzare anche marciapiedi e illuminazione – sottolinea Licheri – potremo finalmente completare l’opera e consegnare alla città un percorso sicuro e moderno».

Alla voce infrastrutture viarie, il Comune ha candidato anche l’intervento per la circonvallazione Ovest, dove mancano ancora pochi metri di bitumatura: un tratto indispensabile per dare piena funzionalità all’arteria stradale. Per questo passaggio sono stati richiesti 700mila euro.

Camposanto

Il pacchetto di opere comprende anche la riqualificazione dei cimiteri: 310mila euro per l’ampliamento del camposanto di San Pietro, mentre a Nuraxinieddu sono stati chiesti 90mila euro per realizzare nuovi loculi e rispondere così a un’esigenza ormai non più rinviabile. Non si esauriscono qui le istanze presentate dagli uffici comunali, che in questi giorni hanno lavorato contro il tempo.

Edifici

Oristano partecipa infatti anche ad altri tre bandi: la messa a norma degli uffici comunali di via Episcopio, sede del settore Ambiente, per un importo di 800mila euro; la riqualificazione di un secondo stabile dell’ex Ente Risi, non previsto nel primo stralcio funzionale e destinato a ospitare l’archivio comunale (altri 800mila euro); e infine il cofinanziamento della riqualificazione del mercato di via Costa, per il quale l’amministrazione ha deciso di indebitarsi accendendo un mutuo di circa mezzo milione di euro, a cui si aggiunge la richiesta alla Regione di 300mila euro.

La strategia appare chiara: nessun passo fuori dal solco già tracciato, nessuna programmazione inedita ma un mosaico di interventi che, se finanziati, consentiranno al Comune di chiudere partite aperte da anni. Anche se il fischio finale spetta alla Regione.

