Lavori da 800mila euro per ampliare il cimitero 

Sono oltre 800mila i fondi stanziati per l’ampliamento del cimitero comunale di Villacidro. I lavori, già avviati, dovrebbero concludersi entro i prossimi tre mesi.

L’opera prevede la realizzazione di un totale di 640 nuovi loculi con annesso muro perimetrale, illuminazione e impianto idrico.

Si tratta di un intervento necessario per rispondere alla crescente necessità di nuovi spazi, ma che non sarà risolutivo. Proprio per questo, nel piano triennale discusso e approvato nell’ultimo Consiglio comunale, è prevista la realizzazione di un nuovo cimitero, che prenderà avvio dopo l’individuazione dell’area adibita all’opera.

«Il cimitero è un luogo che custodisce la memoria dei nostri affetti più cari, un punto di incontro silenzioso tra chi resta e chi non c’è più – dichiara il sindaco Federico Sollai – per questo lo curiamo con grande attenzione, perché sia sempre uno spazio accogliente e rispettoso, capace di accompagnare il legame profondo che unisce le persone ai propri defunti».

L’ampliamento in corso, localizzato nell’area antistante al vecchio anfiteatro, permette la realizzazione dei lavori senza arrecare disagi. L’accesso alla parte storica del cimitero resta libera, garantendo ai cittadini di poter recarsi a far visita ai propri cari.

