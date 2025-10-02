VaiOnline
Villacidro.
03 ottobre 2025 alle 00:50

Lavori da 800mila euro per ampliare il cimitero 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono oltre 800mila i fondi stanziati per l’ampliamento del cimitero comunale di Villacidro. I lavori, già avviati, dovrebbero concludersi entro i prossimi tre mesi.

L’opera prevede la realizzazione di un totale di 640 nuovi loculi con annesso muro perimetrale, illuminazione e impianto idrico.

Si tratta di un intervento necessario per rispondere alla crescente necessità di nuovi spazi, ma che non sarà risolutivo. Proprio per questo, nel piano triennale discusso e approvato nell’ultimo Consiglio comunale, è prevista la realizzazione di un nuovo cimitero, che prenderà avvio dopo l’individuazione dell’area adibita all’opera.

«Il cimitero è un luogo che custodisce la memoria dei nostri affetti più cari, un punto di incontro silenzioso tra chi resta e chi non c’è più – dichiara il sindaco Federico Sollai – per questo lo curiamo con grande attenzione, perché sia sempre uno spazio accogliente e rispettoso, capace di accompagnare il legame profondo che unisce le persone ai propri defunti».

L’ampliamento in corso, localizzato nell’area antistante al vecchio anfiteatro, permette la realizzazione dei lavori senza arrecare disagi. L’accesso alla parte storica del cimitero resta libera, garantendo ai cittadini di poter recarsi a far visita ai propri cari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Flotilla, equipaggi in carcere Quaranta italiani tra i fermati

Accompagnati nell’istituto di Ketziot, ora un’autodichiarazione per velocizzare il rimpatrio. Chi non la firma sarà processato 
Sanità

Santissima Trinità, l’Asl al prefetto: «Rischio chiusura»

«Ospedale di Cagliari in emergenza»: il commissario Atzori chiede aiuto 
Alessandra Carta
Cronaca

Il delitto Manca: «Travolto con l’auto poi riempito di botte»

Terralba, secondo la Procura Manis ha agito deliberatamente 
Valeria Pinna
L’intervista

«Per crescere meno tasse e più fiducia»

Giuseppe Deiana
Regione

«Ai sardi non importa della decadenza»

Todde: la Corte Costituzionale decide solo sul conflitto di attribuzioni 