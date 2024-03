Lavori contro le infiltrazioni nella scuola di via Carlo Felice 

Intervento straordinario per la pulizia delle grondaie e dei pluviali del caseggiato scolastico della secondaria di primo grado di via Carlo Felice.

Il Comune di Sanluri ha affidato i lavori a una ditta esterna, selezionata attraverso la procedura di trattativa diretta, prevista dalla legge per importi inferiori a 40mila euro, in questo caso la somma complessiva è di circa mille euro.

Un intervento con carattere d’urgenza, per accelerare i tempi di esecuzione, messo in programma dall’amministrazione subito dopo il sopralluogo dei tecnici del Comune del mese scorso. «Dopo una serie di controlli è stato accertato – dice il sindaco Alberto Urpi – che presso l’edificio, sede dell’Istituto comprensivo, le grondaie e i pluviali di scarico delle acque meteoriche sono parzialmente intasati da sedimentazione di terriccio e fogliame, ci siamo attivati per eseguire i lavori nel più breve tempo possibile. Questo intervento consentirà chiaramente di evitare infiltrazioni sul tetto e sulle pareti perimetrali».

Intanto prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di portare a termine il progetto che interessa il rifacimento dei servizi igienici, la sostituzione delle porte interne, la riqualificazione della palestra e altre opere di manutenzione necessarie alla completa fruibilità dell’edificio. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA