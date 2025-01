Lavori contro il rischio idrogeologico 

Da oggi (maltempo permettendo), e per una durata di circa 20 giorni lavorativi, è in vigore a Masainas un’ordinanza di modifica della viabilità stradale nella zona dello stadio, precisamente in via Aldo Moro.

Sono, infatti, in corso importanti lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico. L’ordinanza prevede, che venga interdetto il traffico veicolare e il divieto d’accesso nella via Aldo Moro e l’istituzione di un ingresso temporaneo per il campo sportivo direttamente dalla statale 195, per le forze dell’ordine e delle associazioni autorizzate a raggiungere l’impianto sportivo. Nel punto dell’ingresso sarà istituito un divieto di fermata. Sarà previsto anche un accesso pedonale per la palestra comunale, tramite l’installazione di una passerella. Il tutto sarà appositamente segnalato con specifica cartellonistica. «Si tratta di lavori importantissimi per il paese fa sapere il sindaco Gianluca Pittoni - necessari per evitare che il centro abitato di Masainas venga invaso dalle acque meteoriche in occasione di rovesci temporaleschi di particolare entità, come successo nel recente passato. La mia richiesta alla ditta che sta eseguendo i lavori è di andare spediti nei lavori, fermo restando il rispetto rigoroso delle norme di sicurezza».

