Via Trieste.
13 settembre 2025 alle 00:52

Lavori contestati, vertice in Comune con i commercianti  

«Non è possibile modificare l’attuale installazione dei pannelli in via Trieste, che rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana già definito. Tuttavia, nulla osta a valutare, grazie a ulteriori risorse, l’inserimento di elementi di decoro urbano come richiesto dai commercianti». Così l’assessora ai Lavori pubblici, Giulia Corda, si è rivolta ai commercianti nella sala consiliare insieme al sindaco Emiliano Fenu, alla responsabile del progetto dell’intervento in via Trieste, Maria Manca, e al direttore dei lavori Mario Giannasi. Tutti hanno spiegato la situazione in un incontro con una delegazione di operatori. Presenti anche cinque consiglieri comunali di minoranza: Pierluigi Saiu, Bastianella Buffoni, Maura Chessa, Lisetta Bidoni e Ivan Pinna. I tecnici hanno chiarito che il progetto, parte di un piano da 20 milioni di euro finanziato nel 2021, include misure antismog e antirumore. «I pannelli sono in vetro temperato, sicuri e trasparenti», ha aggiunto Corda, aprendo al dialogo per futuri interventi condivisi.

Per l'amministrazione «è impossibile modificare l'attuale installazione, che rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana già definito».

