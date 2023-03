Lavori conclusi, ripristinato il ponte di Tasonis 

Nel dicembre del 2019 l’alluvione che spazzò via i ponti semonando il panico e i danni sul territorio. La furia delle acque non risparmiò neppure il ponte sul “Rio Crabili Serreli” nella via Dei nuraghi isolando la parte alta della borgata di Tasonis e con pesanti disagi per gli automobilisti.

Il ponte è stato rifatto con fondi delle casse comunali. Furono tre gli “attraversamenti” sul Rio Crabili Serreli danneggiati dall'alluvione: il primo guado a monte, era stato immediatamente ripristinato per togliere dall'isolamento i residenti.

Dopo un lungo iter burocratico legato anche al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti, i lavori in Via dei Nuraghi, erano stati appaltati e aggiudicati a novembre del 2022. L'opera è stata realizzata in pochi mesi. «A fine febbraio – hanno detto il sindaco Tarcisio Anedda e l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai - è stato effettuato il collaudo. Il nuovo ponte in cemento armato, è costato 120mila euro, attinti dal bilancio comunale. È stato realizzato anche il guard rail in legno che risponde a precise esigenze di rispetto del paesaggio».La pioggia si abbatté con violenza per diverse ore gonfiando il rio e creando altri danni sul territorio. Tasonis si sviluppa a circa sei chilometri dall’abitato di Sinnai: i residenti sono circa 200. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA