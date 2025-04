Lavori conclusi, rinasce la “Sala Pira” 

Per anni è stato il simbolo del degrado nel centro di Quartu, fra vetrate spaccate e muri imbrattati. Conseguenza di più incursioni notturne e atti vandalici che nel tempo hanno distrutto quasi tutto. Sino a quella rinascita annunciata e concretizzata con l’inaugurazione di ieri che ha riaperto le porte della sala intitolata a Michelangelo Pira, un tempo stazione ferroviaria della città.

L’inaugurazione

«Oggi restituiamo ai quartesi un luogo di incontro e di dialogo fra diverse generazioni», le parole del sindaco Graziano Milia, presente alla cerimonia insieme a amministratori locali - assessori e consiglieri comunali - e alla famiglia Pira al completo.Il restyling della struttura di via Brigata Sassari era partito lo scorso anno, al centro di un percorso di co-progettazione guidato dall’assessorato alle Politiche sociali - che ha finanziato l’intervento con 300mila euro - insieme alla cooperativa “Liberi tutti” e all’associazione “Domu Mia”, chiamate a gestire lo spazio e coordinare le attività. «Un progetto di rigenerazione urbana che speriamo diventi un esempio per altre iniziative», sottolinea il sindaco.

Cosa si farà

Lo Spazio Pira sarà aperto tutti i giorni, e ci sono già dieci associazioni locali che si sono fatte avanti per organizzare attività all’interno e nell’area verde del parco Matteotti sul quale si affaccia la struttura. «Sarà un luogo di incontro per le associazioni e di dialogo fra diverse generazioni», aggiunge Milia che durante la cerimonia- insieme all’assessore Marco Camboni - ha più volte ricordato Michelangelo Pira, giornalista e antropologo al quale è dedicata la sala comunale. «Uno degli intellettuali più lucidi del secolo scorso, scelse di vivere in questa città dove è sepolto e a lui decisi di intitolare questo spazio quando fui sindaco negli anni ’90», ricorda. «Uno degli impegni che avevamo preso all’inizio del mandato era proprio di rigenerarlo e dargli una nuova funzione: quella di parlare alla città, di offrire uno spazio alle associazioni del terzo settore e alle diverse generazioni».

Gli ospiti

Una rinascita attesa anche dai familiari di Michelangelo Pira, originario di Bitti, presenti durante la cerimonia di inaugurazione. «Oggi è una bella giornata», il commento di Stefano Pira, presente insieme al fratello Matteo e alla madre Iria Piroddi tuttora residenti in città. «Riuscire a recuperare questa struttura è importante e sono certo che mio padre ne sarebbe stato felice. Di lui porto con me l’impeto per la lettura e la scrittura».

