Lavori conclusi, riapre la Statale 293 

Dopo mesi di lavori per risanare una pericolosa strettoia, è stato riaperto il tratto tra Siliqua e Vallermosa della Statale 293. Una nuova “inaugurazione” cui hanno preso parte i responsabili dell’Anas, il sindaco e gli amministratori di Vallermosa.

«Dopo una lunga attesa la strada è finalmente ripercorribile», il commento del primo cittadino Francesco Spiga, «è un importante risultato, l’Anas ha rispettato i tempi previsti dal progetto e soprattutto è stato eliminato il restringimento. La collaborazione con l’azienda stradale è stata produttiva, dopo aver realizzato la rotonda di S’Acqua Cotta e sistemato questo tratto di strada la Statale 293 sarà più sicura. Un ringraziamento va anche agli operai, che hanno lavorato senza sosta, sotto la pioggia e il sole cocente, anche nei giorni festivi».

La strettoia del chilometro 22 era sorta circa sei anni fa in seguito a un incidente stradale, ma solo alla fine dello scorso gennaio erano stati avviati gli interventi che ora hanno messo fine a un grande disagio per gli automobilisti.

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