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Lanusei.
08 aprile 2026 alle 00:35

Lavori conclusi, piazza Marcia può riaprire alle auto 

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Oggi o al massimo domani mattina piazza Marcia, uno degli snodi nevralgici del traffico a Lanusei, riaprirà ad auto e pedoni. Conclusi i lavori di messa in sicurezza del ponte, nella giornata di ieri gli operai hanno steso un nastro d’asfalto lucido dall’incrocio con via Repubblica a quello con via Umberto. il tempo di rimettere a posto la segnaletica e completare gli ultimi ritocchi e la circolazione automobilistica potrà essere ripristinata.

Ieri mattina i lavori sono stati seguiti direttamente dagli assessori Maria Tegas e Renato Pilia che poi si sono spostati sulla circonvallazione est della cittadina, dove nei prossimi giorni sarà aperto un nuovo cantiere. Si tratterà di eliminare le buche che hanno reso la strada simile a una gruviera e costretto gli automobilisti in transito a spiacevoli slalom. Verranno installati anche nuovi lampioni, utili per rendere più sicuro il transito delle auto e dei pedoni.

«Diversi inconvenienti, non ultimi quelli legati alle persistenti condizioni meteorologiche avverse, hanno ritardato non poco l’esecuzione dei lavori – dice Maria Tegas – ora grazie anche al bel tempo ritrovato speriamo di procedere senza ulteriori intoppi. E conferire alla nostra cittadina un aspetto migliore».

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