Lavori conclusi per il giorno dei defunti 

Il cimitero comunale si rifà il look in vista delle celebrazioni di Ognissanti e della commemorazione dei defunti.

Termineranno entro ottobre i lavori di rifacimento della facciata del cimitero monumentale dalla parte di via Marconi, in modo da aprire di nuovo l’accesso e da togliere le transenne anche dal passaggio da via Cimitero. L’intervento, aveva subito uno stop nei mesi scorsi perché i lavori da fare si erano dimostrati più ingenti ed era stato necessario fare un nuovo progetto.

Inoltre sono già stati decisi anche tutti gli orari delle messe e di ingresso al camposanto. Da venerdì 27 ottobre a martedì 31 ottobre ci sarà l’orario continuato, dalle 8 alle 17,50. Mercoledì 1 e giovedì 2 novembre invece orario continuato, dalle 8 alle 16,50. Dal 3 novembre poi si riprenderà con il solito orario. Il 2 novembre alle 15,30 nello spazio antistante gli uffici del cimitero è in programma la messa in ricordo dei defunti. Sarà celebrata da don Gianfranco Falchi, parroco di San Giovanni Evangelista, alla presenza di tutti i sacerdoti della Forania.

Per l’occasione nell’area antistante l’altare sarà delimitato uno spazio destinato alle persone anziane e ai disabili che dovranno però fare richiesta. Sarà possibile prenotare il proprio posto a sedere, sino ad esaurimento, presso la segreteria del cimitero o chiamando al numero 331 6865304.

