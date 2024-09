Lavori conclusi, nuovo look per il palazzo municipale 

Sono terminati i lavori di restauro delle parti esterne del palazzo comunale. Gli operai, dopo aver levigato e tolto la ruggine hanno riverniciato le storiche inferriate artistiche poste nel piazzale del terrapieno vicino a via Don Minzoni e via Labriola, per il decoro architettonico è stato pitturato anche il muro di basamento che sostiene il terrapieno. I lavori dovrebbero proseguire con la riparazione e stoccaggio di alcuni gradini in granito scalfiti della scalinata. I lavori di manutenzione esterna del municipio sono stati realizzati grazie a personale interno e esterno che con sinergia si stanno prodigando per dare all’edificio storico comunale un aspetto dignitoso. Il vice sindaco Marcello Serru ha ringraziato tutte le persone che stanno partecipando alla riuscita dei lavori: «I lavori sono eseguiti dal personale comunale e avventizio dei cantieri sul nostro municipio per curarne gli spazi esterni, sono stati diretti dall'ufficio tecnico e ha lavorato il personale avventizio del programma Lavoras e i lavoratori ex Keller, a rinforzo dell'organico. Manutenzioni importanti per migliorare il decoro del nostro Municipio, con un risultato molto soddisfacente».

RIPRODUZIONE RISERVATA