SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Narcao.
04 novembre 2026 alle 00:31

Lavori conclusi nella scuola di via Stazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ieri mattina, a Narcao, in via Stazione, si è svolta la cerimonia di riconsegna dei locali rinnovati del plesso della Scuola secondaria di I grado, a seguito della conclusione dei lavori di adeguamento ed efficientamento energetico. Insegnati, alunni e genitori di entrambi gli ordini scolastici, insieme al sindaco di Narcao Antonello Cani, al vicesindaco Maurizio Portas e all'assessore Gianni Lai, si sono riuniti nel piazzale del plesso di via Giardini per recarsi insieme nel plesso di via Stazione, dove li attendevano il dirigente scolastico Paolo Meloni e don Antonio Cherchi.

«Siamo felici di poter prendere di nuovo possesso della sede storica che è stata anche la sede centrale dell'ex Istituto Comprensivo Narcao - dice il dirigente scolastico Paolo Meloni - una sede bella, organizzata, che ci consentirà di realizzare pienamente tutte le attività previste all'interno dell'offerta formativa».

Entusiasta anche il sindaco Antonello Cani: «È un momento di festa e cultura, portiamo a termine un lavoro di efficientamento energetico avvenuto dopo un finanziamento ottenuto nel 2022 di 1 milione e 200mila euro, a cui il Comune di Narcao ha cofinanziato con 300mila euro di bilancio, altri lavori poi sono seguiti anche nella facciata esterna della scuola. Ringrazio gli uffici comunali, in primis l'ufficio tecnico e il dirigente scolastico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sulcis Iglesiente

Santa Barbara, il Cammino in un’app

l Scano
La visita

Sardegna, hub di conoscenza I rettori: «Una sfida per tutti»

Olbia investe sull’innovazione: «Modello da esportare» 
Caterina De Roberto
Continuità, la Giunta: «Pronti a riaffidare il servizio». L’ex assessore: «Regole insostenibili, era chiaro da subito»

Aeroitalia, addio possibile solo da maggio

Prima di 180 giorni il vettore non può lasciare, poi sette mesi di assegnazione provvisoria 
Alessandra Carta
Turismo

Fede e tecnologia,  il nuovo cammino di Santa Barbara

Un’app, credenziali digitali e mappe virtuali Così il percorso minerario entra nel futuro 
Andrea Scano