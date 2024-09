Lavori conclusi nei campi sportivi 

Dopo anni di agonia, per società sportive e atleti di Selargius la svolta sembra finalmente arrivare. La rinascita di palestre e campi parte con l’impianto sportivo di via delle Ginestre, chiuso da alcuni anni per irregolarità che hanno reso gli spazi, storicamente utilizzati per partite e allenamenti di calcio, inagibili e off limits. Lavori di restyling finiti e impianto pronto per essere dato in gestione. Lo stesso vale per la palestra di via Parigi: cantiere milionario in corso nello stadio Generale Porcu, mentre si lavora per ospitare le rassegne sportive nel palazzetto di via delle Begonie.

I diversi fronti

È una svolta attesa da tempo. «Avevo preso l’impegno di farmi carico della situazione degli impianti sportivi cittadini, che come più volte detto necessitavano di importanti e non più rimandabili interventi principalmente per la messa in sicurezza», commenta il sindaco Gigi Concu, in doppia veste anche di assessore allo Sport. «Dopo la lunga e necessaria chiusura», aggiunge, «siamo pronti a restituire alla cittadinanza e alle società, costrette a subire comprensibili disagi e sacrifici, il campo di via delle Ginestre», annuncia: «Presto saranno ultimati anche i lavori nell’impianto di via Parigi, mentre procedono le opere che ci consentiranno di trasformare il Generale Porcu in una struttura moderna e all’avanguardia». È uno spiraglio di luce dopo gli ultimi anni trascorsi all’insegna dei disagi per le società sportive cittadine: alcune squadre sono state costrette a migrare nei Comuni vicini fra mille difficoltà, compresa quella legata alle spese da sostenere per affitti e trasferte.

Via libera a San Lussorio

Nell’impianto sportivo di San Lussorio - campo da calcio in terra battuta e spogliatoi - i lavori sono finiti di recente. Un intervento necessario per eliminare abusi e criticità che si trascinavano da anni nel polo sportivo di via delle Ginestre, chiuso e occupato mesi fa da alcuni senzatetto. Nei giorni scorsi il settore Sport del Municipio ha lanciato l’avviso per la concessione in uso per la stagione sportiva appena iniziata, con scadenza fissata al 16 ottobre. Nel frattempo sarà la casa delle società sportive dell’impianto del Generale Porcu, rimaste momentaneamente senza campi. Ora si attendono gli ultimi dettagli per l’apertura alle società sportive delle palestre scolastiche di via Bixio e via Ariosto.

I fondi per le società

Impianti che rinascono, ma anche un sostegno economico: a disposizione sono centomila euro da distribuire come contributi alle società sportive con sede in città, tramite un bando pubblico. Un fondo ricavato in bilancio e annunciato in Consiglio comunale dall’assessore Sandro Porqueddu, con l’ultima manovra finanziaria votata dall’assemblea civica di piazza Cellarium.

