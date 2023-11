Lavori conclusi, la passeggiata apre tra una settimana 

Ormai mancano solo alcune rifiniture. Gli alberelli di pino sono stati piantati, il pavimento speciale steso e le panchine sistemati, così come gli spazi che dovranno accogliere i chioschi. «La settimana prossima, così come annunciato dal sindaco Paolo Truzzu, sarà inaugurata la passeggiata di viale Buoncammino», afferma l’assessore alla Mobilità Urbana e Viabilità (strade, marciapiedi e lungomare), Alessio Mereu.

Ieri mattina gli operai erano al lavoro per la posa del manto verde in viale Luigi Giussani, la strada parallela a viale Buoncammino.

Resta aperto il discorso per la concessione degli spazi di ristoro. A causa della “direttiva Bolkestein” dal 31 dicembre sarà obbligatorio bandire gare pubbliche e trasparenti per concedere beni o spazi pubblici, come nel caso dei tre chioschi di viale Buoncammino.

I lavori sono iniziati il 14 novembre dell’anno scorso. Alla base del progetto la particolare cura del verde, cresceranno le aree per la socializzazione. La pavimentazione in asfalto lesionata dalle radici è stata sostituita con il granito. Anche l’illuminazione è stata potenziata. L’opera è costata 3 milioni di euro. (a. a.)

