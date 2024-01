Lavori conclusi in via Riu Mortu, manca solo il collaudo 

Ancora un po’ di pazienza e gli automobilisti che percorrono la rotonda di via Riu Mortu potranno tirare un sospiro di sollievo: fra venti giorni – così assicurano dal Ciomune – verranno rimosse le recinzioni e sarà riaperto il tratto di strada dove sono stati fatti i lavori per mettere in sicurezza il canale tombato, opera fondamentale per mitigare il rischio idrogeologico.

«Ci sarà il collaudo obbligatorio, ed entro una ventina di giorni tutto tornerà alla normalità», dice l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «L'intervento, per il quale ci siamo aggiudicati un finanziamento Por 2014-2020 di 520 mila euro, rientra tra quelli posti in essere dalla Giunta per la prevenzione del rischio idraulico a tutela dei cittadini», dice Nonnoi, il quale aggiunge che vari studi e verifiche sulle condizioni dei canali hanno riscontrato lo stato degrado della soletta di copertura di quel tratto di canale di via Riu Mortu oggetto dei lavori di questi mesi: «Siamo intervenuti prontamente affinché la situazione non peggiorasse» aggiunge. «Questo intervento come quelli già fatti delle vasche di laminazione e altre azioni per la pulizia preventiva dei canali, fanno parte di un costante lavoro di programmazione e verifiche sul territorio, soprattutto nelle zone dove passano i corsi d'acqua».

RIPRODUZIONE RISERVATA