Lavori conclusi, in aula senza problemi 

Fra pochi giorni, suonerà la campanella per la ripresa delle lezioni e i lavori di riqualificazione degli edifici scolastici, sono giunti al traguardo. Il Comune di Iglesias è risultato beneficiario di un ingente finanziamento di 253.881 euro nell'ambito del progetto Iscol@ relativo «alla anticipazione delle spese inerenti le indagini propedeutiche alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica a favore delle amministrazioni pubbliche».

I lavori

Le scuole interessate quella di via Grazia Deledda, via Isonzo, via Roma.«Il finanziamento – spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru – si inserisce nell'ambito del piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ ovvero, un dettagliato programma di interventi finalizzato a migliorare la qualità degli spazi scolastici, attraverso l'adeguamento alle norme dei fabbricati, miglioramento dell'accessibilità, della qualità dell'aria, della illuminotecnica, e in generale, della loro funzionalità rispetto alle esigenze didattiche».

Sono stati ultimati anche i lavori, relativi al Pnrr inerenti l'efficientamento energetico della scuola di via Calabria, Villaggio Operaio. Sul fronte didattico, non dovrebbero sorgere problemi, come spiega l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Vito Spiga: «È importante lavorare in sinergia con le scuole, per garantirne la più efficiente funzionalità. Abbiamo sempre trovato la massima collaborazione dei dirigenti scolastici e dei docenti. Lavoriamo per rendere gli istituti scolastici più sicuri, confortevoli, e sostenibili. Anche per questo nuovo anno scolastico. Siamo al lavoro per garantire il servizio mensa, trasporto scolastico, assistenza sullo scuolabus, rimborso libri scolastici, e libri di testo alle scuole primarie. È un lavoro meticoloso ed impegnativo, finalizzato al miglioramento della qualità formativa nelle scuole della cittadina, la manutenzione straordinaria, le opere di completamento ed efficientamento energetico, e le attività primarie che ruotano intorno al sistema scolastico, per garantire una ripresa del lavoro scolastico efficiente e funzionale, strutture più accoglienti in grado di rispondere alle esigenze di tutti».

I programma

L’amministrazione comunale scommetta su un «un percorso educativo, nel tempo dei nativi digitali, che accoglie spazi ludico-creativi, per la lettura e l'ascolto. Spazi di socializzazione e aggregazione sociale per una scuola che educa, sotto il profilo della qualità».

RIPRODUZIONE RISERVATA