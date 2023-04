Lavori conclusi: addio allagamenti in corso Colombo 

Sono terminati, a Iglesias, i lavori di potenziamento per la raccolta delle acque bianche; addio agli allagamenti dovuti alle piogge in Corso Colombo e nelle vie limitrofi. «Grazie a un intervento che ha necessitato di uno stanziamento pari a 150 mila euro – spiega il sindaco Usai – è stato possibile creare delle griglie di scolo che partono dalla rotonda in via Pacinotti e arrivano all’incrocio con via Casula. In quest’ultima strada era presente un canale di scolo mai utilizzato, che è stato ripristinato e collegato alla rete idrica».

I lavori, partiti diversi mesi fa, hanno creato inevitabili disagi e limitato in particolare modo la viabilità dei residenti in via Casula. Durante gli interventi di ripristino del canale, la ditta incaricata ha dovuto interrompere le attività per via del rinvenimento di alcuni cavi della corrente elettrica ed estato necessario attendenre la rimozione da parte dell’Enel.

Terminate le operazioni nei giorni scorsi si è proceduto a ripristinare anche il doppio senso di marcia in un tratto di Corso Colombo: «Da circa un mese – spiega l’assessore alla Viabilità, Francesco Melis – era necessario un senso unico alternato. Ora tutto è stato ristabilito e fattore più importante, si è risolto il problema cronico degli allagamenti per le tante famiglie che abitano la zona».

