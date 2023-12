Lavori bloccati sul lungomare, minoranza all’attacco 

Lo stop, a poche settimane dall’apertura del cantiere, era stato giustificato dapprima con la necessità di produrre una perizia suppletiva sul sottosuolo, poi con l’esigenza di eseguire le prove di stabilità dei pini. A distanza di giorni, però, i lavori sul lungomare di Torregrande non sono ripresi e sulla questione chiede chiarimenti con un’interrogazione la minoranza di centrosinistra in Consiglio comunale. Il primo firmatario Massimiliano Daga, assieme ai colleghi Giuseppe Obinu, Maria Obinu, Francesco Federico, Efisio Sanna, Carla Della Volpe, Umberto Marcoli e Francesca Marchi, ricorda che il progetto finanziato con oltre 4 milioni di euro con i fondi della programmazione territoriale era stato aggiudicato a settembre e prevedeva una durata di dodici mesi. «Rimarcata la rilevanza dell’opera all'interno del più ampio itinerario del territorio vasto dell'Unione dei Comuni del Sinis e ancor di più per tutto il territorio della provincia e considerati gli inevitabili disagi per i residenti e per i fruitori della nostra borgata marina - scrive - chiediamo di sapere quali motivi non consentono la prosecuzione dei lavori di riqualificazione del lungomare di Torregrande». ( m.g. )

