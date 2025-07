Lavori bloccati,  nella pista di atletica corre solo il degrado 

I lavori dovrebbero essere consegnati fra 9 giorni. Ma basta uno sguardo veloce al campo di atletica leggera del Sacro Cuore per pensare che quel termine non potrà essere rispettato e si andrà verso l’ennesima proroga. L’impianto sportivo è ancora un cantiere aperto ma da giorni gli operai non si vedono. Tutto bloccato, lavori incompleti e intanto a bordo pista ma anche nell’anello interno crescono rigogliose erbacce e sterpaglie: impossibile allenarsi senza problemi. E d’estate, con le temperature degli ultimi giorni, aumentano i rischi per gli incendi ma anche per la presenza di zecche o insetti che proliferano in ambienti simili.

La situazione è visibile anche dall’esterno, in Comune conoscono bene i problemi ma finora i passi avanti sono veramente pochi per un impianto che per anni è stato il fiore all’occhiello dello sport cittadino e continua a sfornare grandissimi atleti (su tutti il campione olimpico Lorenzo Patta, ma l’elenco è lungo) nonostante le difficoltà strutturali che ultimamente sembrano accresciute.

Il progetto del Comune prevedeva anche il rifacimento dell’impianto idrico, interventi nei servizi igienici, tribuna e torri faro.

