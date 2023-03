Lavori bloccati nella diga, sopralluogo a Monte Nieddu  

Il Comune incontra i vertici della Regione per discutere del futuro della diga di Monti Nieddu. L’amministrazione comunale di Sarroch ha incontrato l’assessore ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, e l’assessora all’Industria Anita Pili per affrontare il tema del riavvio dei lavori di completamento dell’invaso: l’incontro si è concluso con un sopralluogo nel cantiere della diga.

«L’assessore Saiu ci ha confermato che questa grande opera rappresenta una priorità su cui concentrarsi - spiegano dall’amministrazione comunale di Sarroch -, a tal fine, la Regione ha stanziato 88,6 milioni di euro per il riavvio dei lavori che si aggiungeranno alla disponibilità attuale di circa 83 milioni di euro, per un totale di quasi 172 milioni. Un finanziamento che servirà per completare il primo lotto della diga, il cui invaso avrà una capacità di 17 milioni di metri cubi, e che permetterà di progettare le opere accessorie per la distribuzione dell’acqua dell’invaso».

Il progetto esecutivo verrà affidato entro il prossimo giugno, la consegna dei lavori è prevista per gli inizi del 2024. Con l'assessora regonale Pili invece, gli amministratori comunali si sono confrontati sulle nuove opportunità per i progetti di comunità energetiche, di efficientamento energetico e di contrasto al caro energia. (i. m.)

