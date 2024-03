Lavori bloccati, botta e risposta tra Anni e la minoranza 

Le piogge copiose degli ultimi giorni ritardano la ripresa dei lavori nel cantiere per la manutenzione dell’area Peep, a Nuraminis. «Nell’area del cantiere c’è troppo fango, e sul fango non possono lavorare. Appena il terreno lo permetterà, riprenderanno», spiega il sindaco di Nuraminis Stefano Anni.

In questi giorni la consigliera di minoranza Federica Pinna aveva criticato i motivi che hanno causato la sospensione (dalle festività di fine anno ad oggi) del cantiere da 640mila euro, che prevede la manutenzione e riqualificazione dell’area del Peep di Riu Gloria, caratterizzato dalla vicinanza di un canale tombato. «Eppure il canale c’era pure prima», ha commentato l’esponente del gruppo consiliare “Il Cambiamento possibile” criticando le ragioni che hanno spinto l’Amministrazione comunale a sospendere i lavori.

«Abbiamo sospeso i lavori per consentire dei sopralluoghi, a causa della vicinanza del cantiere al Riu Gloria, e considerato che si tratta di una zona soggetta a rischio idrogeologico, è emersa la necessità di un approfondimento progettuale», ha detto Anni.

Le spiegazioni del sindaco non hanno, evidentemente, convinto Pinna, di professione ingegnera. «Gli studi sul rischio idraulico sono sempre propedeutici alla progettazione e non successivi o tali da richiedere uno stop ai lavori. Sembra, da quanto riportato dal sindaco, che invece gli stessi studi non fossero stati sufficientemente approfonditi», attacca la consigliera Pinna.

A stretto giro di posta la replica del sindaco Anni: «Il piano di assetto idrogeologico individua la zona oggetto di lavori ad alto rischio idrogeologico e a rischio idraulico che equivale ad aree in cui sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici. Il fatto che il canale esista da prima è un'affermazione che ha poco senso soprattutto da parte di un tecnico che dovrebbe sapere che – a seguito del piano di assetto idrogeologico – la zona è classificata con il rischio idraulico e idrogeologico più alto previsto che comporta restrizioni e precauzioni massime». (i. pil.)

