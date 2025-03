Lavori Arst, chiude la Statale 128 

L’ Arst deve effettuare lavori di manutenzione sull’armamento ferroviario della tratta Monserrato-Isili e ha chiesto all’Anas alcune modifiche alla circolazione stradale. In particolare, sarà chiuso al traffico, dalle 7 del 1° aprile alle 18 del 10 aprile un tratto della Statale 128, Centrale sarda, quello che va dal chilometro 27,300 al chilometro 33,400.

Il flusso veicolare proveniente dalla 128 diretto a Mandas e Isili verrà deviato, dal chilometro 27.300 lungo la viabilità alternativa individuata nella Provinciale 30, in via Sant'Amatore nel centro abitato di Gesico, nella Provinciale 30 in via I° Maggio nell'abitato di Mandas fino all’intersezione con la 128 al chilometro 33,600, nel centro urbano di Mandas. Il flusso veicolare proveniente dalla 128 e diretto a Cagliari verrà deviato al chilometro 33.600 nella stessa viabilità precedente. che dovrà essere percorsa in senso inverso.

Il flusso veicolare in corrispondenza dell'intersezione al chilometro 33.400 della Statale 128 (via Torino a Mandas) diretto a Cagliari verrà deviato a partire dal km 33+600 (nel centro urbano di Mandas) nella medesima viabilità che dovrà essere percorsa in senso inverso. (s. g.)

