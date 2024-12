Lavori aperti, nessun blocco sotto le feste 

Dietrofront. Almeno durante il periodo delle feste di Natale via Trieste non verrà chiusa al traffico per permettere l’esecuzione dei lavori di bitumazione. L’intervento di sistemazione della strada andrà avanti, ma non ci sarà nessuna chiusura. La decisione ufficialmente è stata presa per «sopraggiunte difficoltà organizzative» comunicati dalla ditta appaltatrice al Comune che ha costretto il capo della polizia locale Massimiliano Zurru a revocare l’ordinanza di chiusura al traffico già emessa.

La decisione di chiudere a tratti via Trieste nei giorni scorsi aveva portato alla sollevazione dei commercianti che protestavano per l’esecuzione dei lavori di fresatura e stesura del nuovo asfalto. L’intervento sulla carta doveva durare circa 20 giorni, e riguarda il cantiere del Pnrr con gli interventi di “Rigenerazione urbana”, finanziati dall’Unione europea “Next Generation Eu”, e inseriti nel progetto di “Riqualificazione viabilità di collegamento dei quartieri periferici di Monte Gurtei e Su Pinu”. I commercianti hanno sempre contestato il momento, strategico per le attività produttive della via perché sotto le festività. La chiusura di una via strategica per il traffico cittadino rischiava di mettere in crisi l’intera viabilità.

