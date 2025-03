Lavori ancora fermi, tensione al mercato 

Non ci sono operai nel cantiere di Abbanoa per la realizzazione del collettore fognario in via Della Musica.

L’intervento è sospeso da alcuni giorni in attesa dell’arrivo del materiale e del successivo collaudo. Non dovrebbero però esserci, salvo intoppi, ulteriori ritardi rispetto alla nuova data di chiusura dei cantieri prevista per il 12 aprile.

Sta di fatto che ieri, nella nuova giornata del mercatino sistemato in uno spazio provvisorio tra via Turati e lo spazio parcheggi della chiesa di Santo Stefano, gli umori dopo la notizia di questo nuovo rinvio erano neri e anche i residenti non ne possono più di dover fare i conti con la strada chiusa ormai da due mesi.

«Per ora aspettiamo» dice il presidente di Anva Confesercenti Marco Medda, «questo ritardo nella fine dei lavori ci preoccupa ma ci hanno assicurato che dovrebbero finire entro il 12 aprile appena faranno i collaudi».

Anche perché, «un’ulteriore proroga dopo quella data non si potrebbe sopportare in considerazione del fatto che arriva il bel tempo, ci avviciniamo alla Pasqua e i clienti aumentano. Non potremo più sopportare cali di oltre il 50 per cento. Il mercato così com’è disposto è troppo stretto. Per ora ci adeguiamo ma non oltre».

RIPRODUZIONE RISERVATA