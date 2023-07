Lavori ancora fermi, niente operai e ruspe  nel cantiere fantasma 

I cartello triangolare giallo con il punto esclamativo e la scritta M acchine in movimento sa di beffa. Da giugno nel cantiere di via Roma per la realizzazione del waterfront disegnato dall’archistar Stefano Boeri, che ha stravolto il traffico cittadino e gli affari dei commercianti, non si vedono operai e ruspe. Tutto fermo dopo che durante gli scavi erano stati scoperti ritrovamenti importanti legati alle fortificazioni del quartiere Marina demolite a metà dell’Ottocento. Scoperte storicamente già note alla Soprintendenza e rispetto alle quali non c’è alcun interesse a mantenerle a vista. Tanto che la sovrintendente Monica Stochino aveva concesso il nulla osta per il riavvio dei motori previa modifica del progetto iniziale. Eppure ancora oggi è tutto fermo. Tra la rabbia e lo sbigottimento di che deve affrontare il rally di via Roma lato mare e di chi vede i tavolini vuoti nei locali sotto i portici e deve fare i conti con le spese.

Motori spenti

Anche ieri oltre le transenne nemmeno un’anima viva. Nel budello che parte dal palazzo regionale al largo Carlo Felice solo truppe di turisti accaldati e neanche un operaio al lavoro oltre le reti. Eppure venerdì tecnici comunali e responsabili dell’impresa che sta eseguendo l’opera si erano incontrati per gli ultimi dettagli per le “prove di piastra”, specifici test per valutare la tenuta e la resistenza allo schiacciamento del sottofondo. E alle difficoltà di reperimento di questi materiali sarebbe legata la mancata partenza del cantiere. «L’impresa ha trovato il composito da mettere a protezione delle mura, come imposto dalla Sovrintendenza», spiega Daniele Olla, responsabile comunale dell’area Mobilità, infrastrutture viarie e reti. «Nei prossimi giorni arriverà in cantiere quanto richiesto». Olla avanza anche un’ipotesi di ripartenza dei lavori. «Lunedì si rivedranno in via Roma mezzi e operai».

Tavolini vuoti

Antonio Tammaro è il responsabile della pizzeria Caprizza, sotto i portici. «Da quando è partito il cantiere i nostri ricavi sono calati notevolmente». Stringere i denti per una riqualificazione ci sta, i disagi possono essere un investimento, ma vedere il cantiere fermo, con il terrore che la data di consegna slitti, sanno di rabbia e beffa. «Se continua così se ne riparlerà dopo l’estate. Non sarà semplice perché le spese, nonostante il calo del fatturato, sono sempre le stesse».

Ci sono poi altri problemi correlati al divieto di transito e alle transenne. Oltre alla mancanza dei clienti di passaggio, i commercianti, in particolare i ristoratori, devono sobbarcarsi il conferimento con carrelli dei mastelli dei rifiuti all’ingresso del cantiere. Per non parlare delle difficoltà dei corrieri per la consegna o il ritiro dei pacchi dalle lontane zone di scarico.

Aria tesa

Tra i commercianti di via Roma il clima non è certo dei migliori. Far quadrare i conti è già difficile se poi ci si mette anche il cantiere l’operazione diventa impossibile. Quello che più preoccupa chi lavora in via Roma e alla Marina sono i tempi e lo slittamento della conclusione dell’opera. «È una vicenda disgustosa», tuona caustico, il gioielliere Giancarlo Rolla, con attività sotto i portici. «La città è ostaggio dei cantieri bloccati. Perchè – si chiede Rolla – non hanno spostato mezzi e operai nella parte iniziale, dove non cè stato alcun ritrovamento? Via Roma ora è come un malato, ma non è che in attesa dei farmaci per una patologia nel frattempo non si curino le altre malattie». Rolla non ne vuole sentire di problemi tecnico. «Il sindaco è il padrone di casa della città e avrebbe dovuto essere più incisivo e prendere in mano la situazione».

