Lavori all’ufficio postale: intervento del Comune 

Las Plassas avrà nuovamente il suo ufficio postale. Ad annunciare l’inizio dei lavori nei locali chiusi lo scorso novembre a causa di problemi strutturali, è il sindaco Andrea Lampis. Previsti la messa in sicurezza e gli interventi di efficientamento energetico, per un investimento totale di circa 85mila euro.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di completare i lavori entro settembre per poter riaprire l’ufficio al più presto. «Ringraziamo i dirigenti di Poste per averci dato l’opportunità di ripristinare questo servizio e riaprire l’ufficio. Abbiamo dedicato grande impegno per garantire alle persone di Las Plassas e ai visitatori provenienti da altre località questo servizio essenziale», conclude Lampis. ( g. g. s. )

