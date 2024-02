Lavori all’orologio di San Sebastiano 

Dopo oltre un anno di attesa, ad Arbus l’orologio del campanile della parrocchia di San Sebastiano tornerà a funzionare. L’amministrazione comunale ha affidato a una ditta specializzata i lavori di riparazione e messa in sicurezza della torre campanaria per complessivi seimila euro, fondi interamente a carico del Comune. «Si tratta – ricorda il sindaco Paolo Salis – di un intervento atteso dalla comunità. I lavori interessano il recupero funzionale dell’impianto, il vetro frantumato del quadrante verrà sostituito con plexiglas. La cornice resta in metallo, cambiano i sostegni in ferro arrugginiti che, impregnati di umidità, stanno provocando la caduta di calcinacci». Era il 2022 quando l’orologio cominciò a non segnare l’ora giusta, le lancette si inceppavano e il cristallo filato in più punti rischiava di cadere. Intervennero i vigili del fuoco. ( s. r. )

