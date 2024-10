Lavori all’Oncologico, ospedali sardi in tilt 

Ai vecchi - e irrisolti - problemi, se ne aggiungono di nuovi. «Inaccettabile», dicono in coro i sindacati, che chiedono l’intervento dell’assessorato alla Sanità. E anche tra i banchi del Consiglio regionale c’è chi parla di «pesanti ricadute su personale e pazienti». A meno di ventiquattr’ore dell’annuncio della chiusura delle sale operatorie dell’Oncologico, col dirottamento degli interventi al Brotzu, il clima già rovente nella struttura di via Peretti si surriscalda anche di più. Mentre i sindacati dei medici - in stato di agitazione da una settimana - questa mattina incontreranno il prefetto per la procedura di raffreddamento in vista di un probabile sciopero. Invece gli infermieri ancora attendono che venga fissata una data.

Sistema in tilt

La nuova grana per l’ospedale più grande dell’Isola - alle prese con un tasso di occupazione del 120 per cento, con pazienti nei corridoi, professionisti in fuga, medici e infermieri stanchi, arrabbiati e sottopagati - si aggiunge il via libera dei lavori al Businco. Due anni di chiusura completa del blocco operatorio attuale per procedere, a partire dal 15 novembre, con gli interventi di ristrutturazione. Nel frattempo il Brotzu dovrebbe dare accoglienza e prestare spazi e sale operatorie. Un nuovo sacrificio per un presidio che già ora è in ginocchio. «Il Brotzu si trova a farsi carico dell’80 per cento delle prestazioni sanitarie di tutta la regione, andare a gravare ulteriormente su una struttura in estrema sofferenza, con personale stremato, sottopagato e insufficiente a portare avanti le attività attuali, significa dare il colpo di grazia», commenta Stefano Schirru, consigliere regionale di Alleanza Sardegna. «Invece di fare proclami, l’assessore si occupi del problema e trovi soluzioni per fermare la catastrofe».

I sindacati

Oggi, alle 11 in prefettura, si terrà il vertice con Regione e dirigenza dell’Arnas sullo stato di agitazione dei medici. I sindacati, già sul piede di guerra per la mancata sottoscrizione del Contratto integrativo aziendale e la non applicazione delle legge regionale sulla perequazione degli stipendi, annunciano nuove battaglie. «Trasferire gli interventi del Businco al Brotzu è una decisione folle che rischia di peggiorare ulteriormente una situazione già critica, e di paralizzare ancor più le due Ortopedie, che a fronte di venti posti letto hanno già 34 malati sistemati in altri reparti e quaranta pazienti in attesa di essere operati», spiega Fabio Sanna della Uil Fpl. «È necessario trovare alternative, o si andrà incontro a ripercussioni negative sulla qualità dell’assistenza». Interviene anche il segretario della Fp Cgil di Cagliari Nicola Cabras: «Il trasferimento, secondo un piano al momento per nulla chiaro, rischia di peggiorare le condizioni già emergenziali del San Michele e nello stesso tempo acuire le problematiche del Businco. Conferma l’assenza di programmazione delle aziende sanitarie, che abbiamo denunciato inascoltati più volte», sottolinea. «Non c’è stato alcun confronto preventivo su come affrontare in modo efficace e concreto un intervento di ristrutturazione così importante e non si capisce come si intenda dare risposte ai pazienti delle diverse strutture che già subiscono disagi intollerabili».

