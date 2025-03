Lavori all’ingresso sud del paese 

Hanno preso il via a Serrenti i lavori stradali che garantiranno un accesso più agevole alla zona sud del paese.

«Siamo in costante contatto con l’Anas che in questo mese dovrebbe concludere la stesura dell’asfalto – assicura il sindaco Pantaleo Talloru –. Tuttavia, la porzione di 131 che attraversa Serrenti sarà interessata da lavori di adeguamento e, di conseguenza, per qualche mese il traffico sarà deviato sulla complanare che verrà utilizzata come strada di raccordo. Quando saranno conclusi i lavori si potrà riaprire la strada a sud del centro abitato che garantirà un ulteriore accesso al nostro paese. Questo avrà delle ripercussioni positive sulle aziende e sulla ripresa delle attività economiche della zona». Nessuna informazione certa sulle tempistiche del cantiere. «Anas dice che entro l’anno dovrebbero essere concluse le opere», dice Talloru.

Si tratta di un intervento particolarmente atteso dai residenti della zona sud di Serrenti che finora, al rientro dai centri del Cagliaritano, sono stati costretti ad allungare il percorso sulla Statale 131 fino allo svincolo che segnala l’ingresso nord del paese per poi tagliare tutto il centro abitato attraverso la strada principale per raggiungere la propria abitazione. Un percorso decisamente più lungo con una conseguente perdita di tempo e uno spreco di carburante per i tanti che ogni giorno viaggiano sulla Statale in direzione di Cagliari.

