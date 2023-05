Lavori all’ingresso del centro abitato 

Operai e mezzi in azione da ieri mattina per l’apertura del cantiere all’ingresso del centro abitato di Sanluri. Si tratta di un piano che vale ben mezzo milione di euro attraverso il quale l’amministrazione comunale intende riqualificare e mettere in sicurezza le vie di accesso alla cittadina a cominciare dalla strada che corre davanti al cimitero, percorsa da chi è in arrivo da San Gavino, a via Sassari e via Rinascita, oltre all’ingresso della frazione di Sanluri Stato. Il piano prevede la realizzazione di nuovi marciapiedi, l’installazione di un impianto di illuminazione, la posa di un manto verde e l’intervento idraulico per migliorare il deflusso delle acque. Il primo cantiere è stato avviato ieri mattina proprio nell’ingresso del cimitero sul versante di San Gavino ma nei prossimi giorni i lavori proseguiranno per completare le opere anche nelle altre aree inserite nel cronoprogramma dell’amministrazione. ( s. r. )

