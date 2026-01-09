Lavori all’ex mercato,  nuove restrizioni: spariscono 120 parcheggi 

San Benedetto “perde” altri 120 parcheggi nell’anello dell’ex mercato civico di San Benedetto. A causa dei lavori di riqualificazione della struttura comunale, da lunedì il divieto di parcheggio sarà esteso anche in via Tiziano (nel tratto fra via Pacinotti e via Bacaredda) e via Pacinotti (nel tratto fra via Tiziano e via Cocco Ortu). Un sacrificio per gli automobilisti che durerà poco meno di un anno: sino al 31 dicembre 2026. Il divieto di sosta e transito – fanno sapere da Palazzo Bacaredda – si è reso necessario per garantire un’area di manovra sicura ai mezzi e agli operai che operano nell’anello esterno, che sarà delimitato totalmente da una recinzione. Il divieto, che in caso di trasgressione comporta anche la rimozione forzata, sarà attivo 24 ore su 24.

I lavori di riqualificazione dell’ex mercato civico procedono secondo il cronoprogramma che prevede la consegna dell’edificio nell’estate del 2027. All’interno della struttura sono in corso i lavori di ristrutturazione, che contempla la demolizione delle testate centrali interne e la loro ricostruzione. Successivamente si procederà alla palificazione esterna per le linee elettriche del Ctm.

