Lavori all’ex Asilo delle suore: spazi verdi e aree pubbliche 

Ristrutturazione e riqualificazione per l’ex Asilo delle suore: è l’obiettivo dei lavori in corso su quella parte di immobile acquistato dal Comune nell’ambito della procedura fallimentare. L’intervento, del valore di 150mila euro finanziati dalla Regione, permetterà di trasformare l’area in un polo di aggregazione moderno, accessibile e funzionale nel centro dell’abitato, dove nasceranno una nuova piazza verde, spazi per la comunità e nuovi parcheggi.

Il progetto prevede il recupero di tre locali per accogliere attività sociali, culturali e di servizio. Nel vecchio cortile sorgerà un’area pubblica aperto a tutti e caratterizzata da un prato in erba naturale, nuovi alberi, zone verdi e panchine e sedute per il relax dei cittadini. Inoltre è stato demolito il vecchio muro di recinzione, pertanto sarà allargata la carreggiata della strada principale e saranno realizzati dei nuovi parcheggi.

«L’avvio di questi interventi», ha detto il sindaco Luca Pilia, «rappresenta un momento di profonda commozione e orgoglio per Isili. L’ex asilo delle suore non è un semplice edificio ma un pezzo della memoria collettiva di ciascuno di noi. Tutti i cittadini sono legati a questo luogo da un affetto sincero, così abbiamo deciso di restituirlo a loro».

Un progetto dunque che mira a recuperare un bene storico e soprattutto a rilanciare il centro urbano.

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