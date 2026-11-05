SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Isili.
06 novembre 2026 alle 00:24

Lavori all’ex Asilo delle suore: spazi verdi e aree pubbliche 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ristrutturazione e riqualificazione per l’ex Asilo delle suore: è l’obiettivo dei lavori in corso su quella parte di immobile acquistato dal Comune nell’ambito della procedura fallimentare. L’intervento, del valore di 150mila euro finanziati dalla Regione, permetterà di trasformare l’area in un polo di aggregazione moderno, accessibile e funzionale nel centro dell’abitato, dove nasceranno una nuova piazza verde, spazi per la comunità e nuovi parcheggi.

Il progetto prevede il recupero di tre locali per accogliere attività sociali, culturali e di servizio. Nel vecchio cortile sorgerà un’area pubblica aperto a tutti e caratterizzata da un prato in erba naturale, nuovi alberi, zone verdi e panchine e sedute per il relax dei cittadini. Inoltre è stato demolito il vecchio muro di recinzione, pertanto sarà allargata la carreggiata della strada principale e saranno realizzati dei nuovi parcheggi.

«L’avvio di questi interventi», ha detto il sindaco Luca Pilia, «rappresenta un momento di profonda commozione e orgoglio per Isili. L’ex asilo delle suore non è un semplice edificio ma un pezzo della memoria collettiva di ciascuno di noi. Tutti i cittadini sono legati a questo luogo da un affetto sincero, così abbiamo deciso di restituirlo a loro».

Un progetto dunque che mira a recuperare un bene storico e soprattutto a rilanciare il centro urbano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Il ciclone investe Gallura e Baronia

l Busia, Ungredda
Il rischio è che l’Agenzia dell’Onu «cancelli il valore universale riconosciuto alla nostra storia»

Comitati dell’Isola in rivolta: «Basta, il limite è superato»

Allarme di Giuseppa Tanda, referente dell’Unesco in Sardegna: «Grosso errore, la Regione fermi tutti i progetti in autotutela» 
Al. Car.
Stati Uniti

Trump attacca: «Elezioni truccate»

Repubblicani in crisi: Vance si smarca e il presidente blinda Hegseth 
Il terrore

Caos nei cieli d’Europa, allarmi bomba sui voli

Almeno venti gli aerei di linea interessati, sette in partenza o arrivo in Italia 
Tragedia a Decimomannu

«È colpa mia, Mauri svegliati»

Il dolore lacerante dell’amica che aspettava il 19enne travolto sulla 130 
Sara Saiu Federica Lai
Regione

Commissioni, il centrodestra si divide

Cera (FdI) perde la vicepresidenza dell’Agricoltura e passa al gruppo Misto 
Roberto Murgia