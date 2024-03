Lavori alle linee elettriche, slacci in diverse strade 

Sarà una giornata sicuramente caratterizzata dai disagi quella di oggi, dato che sono in programma corposi lavori agli impianti elettrici di varie zone del paese da parte di E-distribuzione. L’esecuzione dei lavori, prevista sia in centro che in periferia, comporterà lo slaccio della corrente a partire dalle 9 e fino alle 16.15. Lo slaccio interesserà vari numeri civici delle vie Cagliari, Stazione, Nuraghe, la località Bingia Manna, via Villamassargia, le località Narboni Piras, Su Pardu, Aremitza, Su Nuraxi, Pisueddu, la Srs 130 Cant. e ancora vico Sassari, la Sp 14 e la Srs 130. Informazioni possono essere richieste dagli utenti al 320 2041500 o all’803.500. (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA