Lavori alle linee elettriche, disagi in diverse località 

Interruzione della distribuzione dell’energia elettrica oggi, dalle 9 alle 16, in una vasta area del territorio urbano ed extraurbano di Calasetta. Enel distribuzione deve effettuare alcuni lavori lungo la linea elettrica e pertanto, l’energia sarà sospesa per il tempo programmato nelle seguenti zone interessate: località Sciamain, via Sotto Francese, frazione di Cussorgia, località rio Tupei, lungomare Arenzano, località Fornace e parte delle case ubicate lungo la strada statale 126. Nonostante l’avviso da parte dell’azienda elettrica, non mancano le polemiche. Calasetta anche quest’anno registra un disservizio e le lamentele arrivano soprattutto dalle attività ricettive e commerciali. (s.g.)

