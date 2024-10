Lavori alle linee elettriche, blackout nelle vie del centro 

Si prevedono nuovi disagi oggi in varie vie dell’abitato a causa di ulteriori interventi ai propri impianti che E-Distribuzione ha programmato dalle 8.30 alle 16. I Lavori previsti comporteranno nella stessa fascia oraria l’interruzione nella fornitura di energia elettrica soprattutto in centro, e precisamente in vari numeri civici delle vie Roma, Santa Croce, piazza Pilar, via Eleonora d’Arborea, Angioy, Rodari, Unione, Cavallera, Carbonia e Parrocchia. Essendo previsti anche in piazza Pilar i lavori faranno si che il municipio resti chiuso. L’amministrazione comunale fa sapere che saranno comunque garantiti gli essenziali servizi demografici, tecnici, di vicesegreteria e della polizia locale. (s. f.)

