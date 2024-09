Lavori alle condotte, cinque paesi senz’acqua 

C'è il rischio che l'acqua possa mancare per circa due giorni, a Macomer e altri cinque Comuni del territorio. Per poter eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica in uscita dagli impianti di sollevamento, Abbanoa annuncia infatti dei disservizi e possibili interruzioni per diverse ore, nella giornata di martedì e forse anche mercoledì prossimo.

I lavori saranno impegnativi e non risolutivi nell’immediato. Sarà infatti interrotta l'erogazione dal sollevamento idrico di Temo 1, che fornisce l'acqua al comune di Macomer e alimenta l'acquedotto di Bau Pirastru, verso i Comuni di Birori, Borore, Dualchi, Noragugume e anche Sedilo.

L'inizio dei lavori è fissato alle 6 del mattino di martedì e potranno concludersi non prima delle ore 22 dello stesso giorno. Il ripristino vero e proprio, che riguarda Macomer e gli altri cinque paesi del territorio, potrebbe scivolare al giorno successivo.

«Il ripristino - è scritto nella nota di Abbanoa - potrà avvenire senza preavviso e con i tempi che al momento non sono ipotizzabili, comunque entro la giornata di mercoledì 11 settembre». (f. o.)

