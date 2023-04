Lavori all’acquedotto, possibili disagi 

Nuovi lavori all’acquedotto tra Silì e Tiria. Martedì i tecnici di Abbanoa saranno al lavoro per sostituire integralmente la condotta e i pezzi speciali presenti nell’attraversamento del canale di bonifica in località San Quirico.

Le vecchie tubature erano state realizzate in materiali ormai inadeguati, le nuove saranno rifatte in acciaio zincato a caldo del diametro di 350 millimetri per una lunghezza di 20 metri. I lavori rientrano nel programma delle manutenzioni straordinarie di Abbanoa. Lo studio dell’intervento è stato effettuato dai tecnici del “Distretto 1”, competente per il territorio, che hanno individuato i problemi all’origine di frequenti disservizi all’utenza.I lavori saranno eseguiti tra le 8 e le 20 e comporteranno la sospensione dell’operatività del tratto di acquedotto interessato. Si potranno, quindi, verificare cali di pressione e temporanee interruzioni che riguarderanno la borgata di San Quirico e alcune utenze a Tiria, la località Pranisceddu a Siamanna, centro abitato e località Is Bangius a Marrubiu, centro abitato e zona rurale ad Arborea, centro abitato e frazioni di Tanca Marchese e Marceddì a Terralba. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata ad Abbanoa, numero verde 800.022.040. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA