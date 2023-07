Lavori alla viabilità rurale: asfalto sulle strade di Barradeli 

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade rurali a Collinas con interventi per un totale di 14.820 euro. «L’intervento in località Barradeli segue quello eseguito sulla strada di Scadelanus. Per il prossimo futuro, con apposito progetto, seguiranno le strade comunali Sorr’e sa Lattia, de Sa Riu 'e Monti, de Sa Corona Manna e de Su Cucumeo», anticipa il sindaco di Collinas Francesco Sanna.

Nel progetto di Barradeli, la realizzazione di un nuovo fondo stradale attraverso il riporto di materiale adeguato oltre alla creazione di un sistema di deflusso delle acque e al ripristino di un attraversamento. ( g. g. s. )

