Lavori alla rete elettrica, oltre due mesi di modifiche al traffico 

Nuovi cantieri stradali aumenteranno per oltre due mesi il numero di strade cittadine entrano nell’agenda della viabilità difficoltosa. Questo, per i lavori dell’Enel alla rete elettrica che scorre sotto diverse strade tra cui viale Diaz, e che richiedono modifiche al traffico. L’ordinanza dirigenziale dell’assessorato alla Viabilità elenca le prescrizioni che saranno valide da lunedì fino al 20 giugno. Più in particolare, nello stesso viale Diaz, in via Bolzano, via Bottego, viale Bonaria, le vie XX Settembre, Regina Elena, Cimitero, San Lucifero, Dante, Alghero, Tola, Curie, Cagna, piazza Manlio Scopigno e viale Diaz saranno istituiti alcuni divieti provvisori.

Dal 14 aprile al 20 giugno, nelle strade appena elencate, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ogni giorno dalle 8 fino alle 18. Previsto anche il restringimento della carreggiata dove si renderà necessario, con una corsia aperta alla circolazione di larghezza minima di tre metri e mezzo. Durante il cantiere sarà in vigore il limite di velocità di trenta chilometri orari su entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato dai lavori. In quegli stessi tratti, l’ordinanza prevede anche il divieto di sorpasso.

RIPRODUZIONE RISERVATA