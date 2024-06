Lavori al via, trasennata l’area giochi 

Hanno preso il via da qualche giorno i lavori di semina del prato al parco Parodi a Sant’Andrea.

Per questo parte del giardino, in particolare l’area giochi per i bambini è transennata e inaccessibile. Soltanto quando l’intervento sarà terminato, saranno rimosse le reti arancioni e lo spazio sarà di nuovo fruibile.Lo attendono con impazienza i tantissimi bimbi che ogni giorno frequentano l’area verde lungo il litorale.

Intanto procedono i lavori di messa in sicurezza dell’antica chiesetta di Sant’Andrea portati avanti dalla Curia. L’intervento si era reso necessario dopo la caduta di un muro laterale. La ditta ha già montato il ponteggio esterno e delimitato il cantiere. Per questo nei giorni scorsi una delle messe per San Giovanni, è stata celebrata all’esterno. Una volta completato l’intervento, che va avanti sotto la supervisione della Soprintendenza, la chiesa tornerà ad ospitare anche i matrimoni.

