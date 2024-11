Lavori al via, modifiche alla viabilità 

A partire da lunedì e fino a venerdì 20 dicembre, a Pabillonis verranno eseguiti importanti lavori sulla rete elettrica a cura di E-Distribuzione per il potenziamento della linea di media tensione, con l’obiettivo di collegare le cabine esistenti.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, sarà attivo un divieto di sosta e fermata su ambo i lati di alcune vie del centro abitato solitamente trafficate perché punti di passaggio importanti sia per il traffico locale, sia per i mezzi che transitano da fuori paese. Le strade interessate sono via Cavallotti, via Roma e via San Giovanni, quest’ultima esclusivamente nel tratto compreso tra via Garibaldi e via IV Novembre, dalle 8,30 alle 17, nei soli giorni feriali. Il passaggio pedonale sarà consentito, ma nei percorsi appositamente predisposti e sotto il controllo degli operatori di cantiere. ( g. g. s. )

