Lavori al via in piazza G. Paolo II  

Partiranno a breve, a Villaspeciosa, i lavori di riqualificazione di piazza Giovanni Paolo II. L’apertura del cantiere è prevista nei prossimi giorni. Verrà sistemato lo spazio davanti al sagrato della parrocchia dedicata alla Beata Vergine Assunta, un’isola pedonale, con il traffico delle auto limitato esclusivamente ai residenti, ma spesso utilizzata come scorciatoia. L’elevato passaggio di mezzi non autorizzati ha contribuito al deterioramento del fondo stradale, costituito esclusivamente da lastre di pietra e blocchi di granito.

Il costo complessivo degli interventi è di 25mila euro, cifra che permetterà il rifacimento e la messa in sicurezza della pavimentazione dell’intera area, e la sostituzione delle pietre danneggiate.

Tra le altre opere inserite nel progetto, anche la sistemazione del tratto stradale di via Chiesa e l’installazione di dissuasori mobili per impedire il passaggio alle auto dei non residenti. (a. c.)

